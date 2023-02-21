«الأمم المتحدة» تدعو الدول الأعضاء للإسهام في مساعدات تركيا وسوريا

دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الإسهام بشكل أسرع في حملة المساعدات التي أطلقتها لمعاونة تركيا وسوريا عقب زلزال جديد ضرب البلدين.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إلى تعرض ولاية هاتاي التركية أمس، لزلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مزدوج بالمنطقة، مؤكدا أنّ هذا الزلزال يشير إلى أن المخاطر في المنطقة كبيرة.

وأعرب المتحدث عن شكره للدول المساهمة في مساعدة المناطق المنكوبة من الزلزال، قائلا «إن حياة الأشخاص في خطر، وبالتالي ينبغي تسريع المساعدة».

تقديم مساعدات لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

وكانت الأمم المتحدة دعت في وقت سابق إلى تقديم 397.6 ملايين دولار مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في سوريا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.