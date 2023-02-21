«شعبة الأدوية»: الدولة تعمل بخطط مدروسة لاستعادة الريادة في صناعة العقاقير

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن أول نواة لصناعة الدواء في مصر بدأت في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ لم تكن أفريقيا أو الشرق الأوسط تعلم شيئا عن هذه الصناعة، موضحا: «عندما منعت شركة أجنبية دواءً عن مصر في الستينيات، قرر الرئيس جمال عبدالناصر تأسيس الشركات القابضة التي استمرت لسنوات تمد مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بالدواء، وترك سمعة طيبة في مختلف الدول لصناعة الدواء في مصر».

الدولة تعمل وفق هدف استراتيجي

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، «منذ 8 سنوات والدولة تعمل وفق هدف استراتيجي من أجل تطوير صناعة الغذاء والدواء، نعمل بخطط مدروسة وعلى أعلى مستوى من الفكر، وبدأت الريادة والقيادة تعود لمصر في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وأفريقيا».

مصر واجهت التحدي

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية «في أزمة كورونا كان لدى العالم طارئ، ومصر واجهت هذا التحدي بطريقة تدرس، وفي قطاع الدواء لم تحدث أي مشكلة في أدوية بروتوكولات كورونا، ووصلتنا طلبات من دول عربية وأفريقيا أنهم في حاجة إلى أدوية من مصر لأنهم ليس لديهم القاعدة الأساسية لمواجهة كورونا».