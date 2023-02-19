جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية أجنبية الصنع

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون مزاولة الصيدلة.

إخبارية سرية تقود رجال الجمارك إلى الضبطية

توافرت معلومات عن طريق، إخبارية سرية مقدمه من قسم البحث الجنائي، بمنفذ السلوم والإخباريات والمقدمة، من محمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد إسماعيل سلطان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، والتي تفيد باعتزام المدعو س . م . س ليبي الجنسية قائد السيارة رقم 12957_ 25/ 27625_5 نقل ليبيا تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية إلى خارج البلاد.

تشكيل لجنة لمعاينة السيارة المستهدفة

وجرى عرض المعلومات على الدكتور أحمد عبدالرؤوف، عيد مدير الجمرك، ورمضان هاشم مدير إدارة الصادر، وتم تشكيل لجنة من حازم التحفة وعلاء مرسي مأموري الحركة تحت إشراف عشري عبدالله مدير حركة الصادر لمعاينة وكشف السيارة بحضور هشام عطية رئيس قسم الإجراءات وأنور عبدالستار مدير التعريفة وسامح رمزي مدير إدارة التعريفة ومقدمي الإخبارية.

ضبط 430 علبة أدوية بشرية المتنوعة

وقد تبين وجود 430 عبوة من الأدوية البشرية المتنوعة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخبأة بكابينة السيارة في أماكن سرية يصعب الوصول إليها وبلغت قيمة المضبوطات 302 ألف و687 جنيها والتعويض الجمركي المستحق 605 آلاف و374 جنيها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2023 السلوم وحرره أحمد محمد نصار رئيس الشئون القانونية لمخالفة الواقعة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وتم سداد التعويض الجمركي المستحق.