«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقديم لمنح تعميق التصنيع المحلي للسيارات

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فتح باب التقدم لمنح برنامج نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى في مجال السيارات الكهربائية، برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، رئيس الاكاديمية، وذلك في مجال السيارات الكهربائية كمرحلة أولى ضمن خطتها التنفيذية؛ من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتي تولى أهمية قصوى لإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، كذلك ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع.

تطوير السيارات الكهربائية

ومن جانبه أكد الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، أن البرنامج الجديد يهدف في دورته الأولى إلى دعم كافة جهود الدولة المصرية في التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية المختلفة، مضيفا أن البرنامج يركز بشكل خاص على كيفية تصنيع البطارية، و كذلك تصميمات قوالب الهيكل للسيارة ، و تصنيع أجهزة الشحن المدمجة، وأجهزة التحكم كمرحلة أولى.

أكاديمية البحث العلمي

وأضاف «صقر»، ان المنحة تغطي أيضًا تكلفة نقل التكنولوجيا لتصميم القوالب المختلفة من دول متقدمة، وذلك في حالة أن يكون لدى الصناعة المصرية القدرة على التصنيع والمعارف لاستيعاب التكنولوجيا المنقولة، مؤكدا أن آخر موعد للتقدم للمنحة هو 15 مارس 2023.

وتابع أن البرنامج الجديد هو أحد البرامج التنفيذية التي تتبناها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف تعزيز الشراكة مع الصناعة من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.