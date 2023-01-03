النرويج تحقق رقما قياسيا في مبيعات السيارات الكهربائية

نشر المجلس الإعلامي للحركة المرورية في النرويج، أرقاما تشير إلى أن المركبات الكهربائية شكلت ما يقرب من 80% من السيارات الجديدة المسجلة في البلاد خلال 2022، وهذا الأمر يعتبر مستوى قياسي عالمي جديد، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وتهدف النرويج إلى أن تصبح جميع سياراتها الجديدة خالية من الانبعاثات، أي تعمل بالكامل على الكهرباء أو الهيدروجين، وذلك اعتبارا من عام 2025، وتسعى للوصول إلى هذا الهدف من خلال إعطاء مميزات ضريبية لمن يشتري سيارة كهربائية.

السبب الرئيسي في ارتفاع عدد المركبات الكهربائية بالنرويج

وكانت مبيعات سيارات شركة «تسلا» الأمريكية السبب الرئيسي في ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في النرويج، إذ بلغ عدد السيارات الكهربائية التي جرى بيعها في النرويج العام الماضي 138 ألفا و265 سيارة جديدة من تيسلا وغيرها من الشركات، بنسبة 79.3% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة.

وبذلك، حطمت النرويج، التي تعتبر المنتج رئيسي للمواد الهيدروكربونية وأحد أبرز دول العالم على صعيد انتشار السيارات عديمة الانبعاثات، الرقم القياسي الذي سجلته أيضا في 2021 بنسبة وصلت إلى 64.5%، في حين شكلت المركبات الكهربائية نسبة 8.6% من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وفي ديسمبر وحده، استحوذت السيارات الكهربائية على نسبة 82.8% من المبيعات في النرويج، إذ سارعت الأسر إلى امتلاك هذه المركبات قبل دخول زيادة ضريبية حيز التنفيذ، وكان طراز «Y» من تسلا السيارة الأكثر مبيعا في النرويج العام الماضي، إذ شكلت نسبته واحدا من كل عشر سيارات مسجلة جديدة.