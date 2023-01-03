قناة القاهرة الإخبارية: توقعات بانتعاش سوق السيارات الكهربائية رغم أزمة الطاقة

شهد عام 2022 طفرة في سوق السيارات الكهربائية، إذ انتشرت بشكل ملحوظ على الطرق رغم أسعارها المرتفعة، ومع ذلك يبدو أن عام 2023 ستظهر فيه أنواعًا جديدة من تلك السيارات.

ومن المتوقع إطلاق 20 نوعًا جديدًا من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 12 شهرًا، لكن العديد منها يستهدف مكانة متميزة في السوق الأمريكية وهذا يعني جدارتها في نقل البضائع والأسر، فضلًا عن أنها ليست باهظة الثمن.

الأنواع الجديدة من السيارات الكهربائية مع انخفاض تكاليفها وتطورها كونها ستتوفر في عدد كبير من الدول، دفع الخبراء لتوقعات بأن تستحوذ السيارات الكهربائية على نسبة 14 في المئة من سوق السيارات العالمي.

الصحفي اللبناني المتخصص في شؤون السيارات، ماريو غريب، قال إن أزمة الطاقة في البلدان الأوروبية أثّرت بشكل سلبي على تطور صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضح "غريب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن استخدام السيارات الكهربائية قاصر حتى الآن على فئة قليلة بالمجتمعات، وأكد أن السيارات الكهربائية تُسهم فى التخلص من الوقود الأحفوري على المدى البعيد.

وكشف المتخصص في شؤون السيارات أن أسباب عدم الإقبال على شراء السيارات الكهربائية رغم زيادة الإنتاج، هو عدم توافر البنية التحتية، إضافة إلى أن قائدي السيارات في العالم غير معتادين على قيادتها، وكذا ارتفاع ثمنها.