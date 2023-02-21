وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور اليونان الفعال وجهودها في أوروبا

أشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بالدور الداعم التي قامت به اليونان تجاه الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن اليونان تعد من أول الدول التي بدأت في إرسال المساعدات الإنسانية والأمنية إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

بلينكن: اليونان بذلت كل ما في وسعها لتعزيز قوة حلف شمال الأطلسي «الناتو»

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس اليوم، الثلاثاء، إن اليونان بذلت كل ما في وسعها لتعزيز قوة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في شرقي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط اليونان بالولايات المتحدة الأمريكية.

بلينكن: واشنطن تعمل دائما على تعزيز العلاقات الثنائية مع أثينا

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل دائما على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليونان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبية.