ضبط مسجل خطر في القليوبية بتهمة الترويج لعملات مقلدة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى فى الآونة الأخيرة وجود مجموعات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج وعرض عملات وطنية "مقلدة" للمواطنين ويزعم المشتركين بها إمتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبى شرائها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنشائه أحد الحسابات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" زعم من خلاله إمتلاكه وإدعائه تسويق عملات وطنية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً – على خلاف الحقيقة - وتمكن من خلال نشاطه الإجرامى المشار إليه الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مع علمه بخشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة الجنائية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد 3 هاتف محمول) بالفحص الفنى للهواتف المحمولة تبين إحتوائها على الصفحة الإلكترونية الإحتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.