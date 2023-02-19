«الداخلية» تكشف تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة بالجيزة على يد سيدتين: بطلب من الأم

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على تطبيق «واتس آب» يتضمن قيام سيدتين بالاعتداء على طفلة وتعذيبها.

تفاصيل الواقعة

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط المتهمتين المشار إليهما وتبين أنهما (ربة منزل وابنتها لها معلومات جنائية مقيمتان بدائرة قسم شرطة الوارق بالجيزة).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بزعم تأديب الطفلة «سن 8 سنوات - مقيمة بالعقار محل سكنهما»، بناءً على طلب والدتها «جارة المتهمتين وتربطها علاقة صداقة بهما».

فحص هاتف إحدى المتهمتين

وبفحص هاتف إحدى المتهمتين تبين احتواؤه على عدة مقاطع أخرى تتضمن قيامهما بتعذيب شقيقى الطفلة المشار إليها (سن 10 و4 سنوات) وبمواجهتها بتلك المقاطع أيدت ارتكابها بناءً على رغبة والدة الأطفال لتأديبهم وتقويم سلوكهم.

وبسؤال والدة الأطفال، أيدت اعترافات المتهمتين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.