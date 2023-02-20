«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية أو القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1816 قضية متنوعة، 13027 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 133 قضية متنوعة

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية 277 قضية فى عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 133 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مباني ومحلات دون ترخيص.