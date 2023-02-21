الصين تنتقد «الشيوخ الأمريكي» بعد تصريحاته بشأن «واقعة المنطاد»

انتقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، مجلس الشيوخ الأمريكي لإصداره قرارات تضخم ما يسمى «التهديد الصيني»، بعد الدخول غير المقصود لمنطاد مدني صيني غير مأهول إلى المجال الجوي الأمريكي، مؤكدا أنّ الصين كدولة كبيرة مسؤولة، التزمت دائما بصرامة بالقانون الدولي واحترمت سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.

وذكرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم، أنّ مجلس الشيوخ الأمريكي اتبع مجلس النواب في إصدار قرارات بشأن المنطاد، واصفة الخطوة بأنّها خطأ آخر ارتكبته الولايات المتحدة لتشويه الحقائق ومحاولة الضغط على الصين.

وأوضح البيان أنّ الدخول غير المقصود لمنطاد مدني صيني غير مأهول إلى المجال الجوي الأمريكي كان مجرد حادث غير متوقع وغير متكرر ناجم عن قوة قاهرة، لافتا إلى أنّ الجانب الصيني أطلع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على الوضع، وطلب من الجانب الأمريكي التعامل مع الأمر بشكل مناسب وبطريقة هادئة ومهنية ومنضبطة.

الصيني تحث الكونجرس الأمريكي على احترام الحقائق

وأكد أنّ الجانب الصيني يحث الكونجرس الأمريكي بشدة على احترام الحقائق ومبادئ القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، والكف عن التشهير بالصين، لمنع إحداث مزيد من الاضطراب والضرر للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.