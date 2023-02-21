«الداخلية» تضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة
11:48 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023
وزارة الداخلية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
أبرز النتائج الإيجابية
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط(2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2500) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (173) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.