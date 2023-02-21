بوتين يتوعد «الخونة» في روسيا: هزيمتنا في أوكرانيا مستحيلة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ هزيمة روسيا في أرض المعركة بأوكرانيا مستحيلة، وأنّ الجبهة الداخلية في روسيا تفهم ما نواجهه من أخطار وأهداف العملية العسكرية، متوعّدا ما أسماهم بـ«الخونة» في روسيا.

وأكد بوتين، خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية الروسية، أنّ روسيا تواجه خطرا وجوديا، وسندفع العدوان على حدودنا إلى أبعد مدى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

بوتين:روسيا تواجه خطرا وجوديا

وأشار بوتين، إلى أنّ الغرب يسعى إلى تحويل صراع محلي إلى نزاع عالمي، وكلما تزداد إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا يزيد تصميم روسيا على الرد.

وأكد بوتين أنّ الغرب هو من يتحمل مسؤولية ارتفاع عدد ضحايا الحرب، لافتا إلى أنّ الشعب الأوكراني بات أسيرا ورهينة بيد النظام في أوكرانيا.

وتابع الرئيس الروسي: «سنزيد برامج الدعم للمناطق الروسية الجديدة، وكييف تفاوضت على أنظمة دفاع جوي وسعت لامتلاك سلاح نووي قبل العملية العسكرية».

وأكد بوتين أنّ عقوبات الغرب ضد روسيا تسببت في ارتفاع الأسعار عالميا ومعاناة شعوبهم، بينما أثبت الاقتصاد الروسي أنّه أقوى بكثير من تقديرات الغرب، الذي يسعى لسلطة مطلقة ولن يحقق مبتغاه.