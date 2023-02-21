خطاب فلاديمير بوتين السنوي: أمريكا نسفت السلام وسنطور عمليتنا في أوكرانيا

تستعد موسكو لتطوير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خطوة بخطوة، وفقا لما جاء في خطاب رئيسها فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الاتحادية في بلاده، والذي ألقاه اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل بشأن خطاب فلاديمير بوتين، قال الرئيس الروسي، إن «هناك تغيرات جذرية في العالم ونعمل من أجل حماية مواطنينا في أراضينا التاريخية»، منوها بأن أوكرانيا أصبحت منطلقًا للكراهية ضد موسكو منذ 2004، ولم تترك أي خيار لروسيا سوى القيام بعملية عسكرية.

فلاديمير بوتين: أمريكا نسفت السلام

وأكد أن روسيا ستطور العملية العسكرية في أوكرانيا خطوة بخطوة، مشيرًا إلى أن أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة للنظام الأوكراني.

وجاء فى خطاب فلاديمير بوتين، أن بلاده كانت صريحة وحاولت البحث عن حل سلمي لكن أوكرانيا خدعت موسكو، لافتا إلى أن أوروبا في حاجة إلى أمن «غير مجزأ» لكن الرد كان سلبيا للغاية.

أوكرانيا واصلت شن هجمات على دونباس

وأكد بوتين: ندافع بقوة ليس عن مصالحنا فقط، وإنما عن عالم متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها مئات القواعد العسكرية حول العالم ونسفت السلام، وحلف الناتو توسع إلى حدودنا ونشروا قواعد عسكرية بالقرب من روسيا.

وقال بوتين، في خطابه السنوي: «أرسلنا ضمانات أمنية إلى واشنطن والناتو لكنهما ردا بالرفض»، منوها بأن الغرب بدأ الحرب وروسيا تستخدم القوة لوقفها.

وأوضح أن أوكرانيا واصلت شن هجمات على دونباس، مضيفًا: «الحروب التي شنها الغرب تحت شعار الديمقراطية تسببت في تشريد مئات الملايين و الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم أوكرانيا عسكريا».

بايدن يزور بولندا

وأعلن الرئيس الروسى أن الغرب أنفق أكثر من 150 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريا، وهو من دعم ما يحدث في أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا وأعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد.

يذكر أن خطاب بوتين السنوي يتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارة إلى بولندا، بعد زيارته المفاجئة لأوكرانيا أمس الاثنين.