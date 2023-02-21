بوتين يلقي خطابه السنوي للجمعية الفيدرالية الروسية خلال ساعات

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت موسكو «11:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، خطابه السنوي للجمعية الاتحادية الروسية فيه تقييمه للأزمة الأوكرانية وآفاقها، والوضع الدولي، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية لبلاده.

ويحضر الخطاب، أعضاء مجلس الوزراء والنواب والشيوخ والشخصيات العامة، وللمرة الأولى شخصيات من المشاركين في «العملية الخاصة بأوكرانيا» وذويهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«دونيتسك»: زيارة بايدن إلى أوكرانيا غرضها منها إظهار من هو الرئيس

من جانبه، قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو»، إنّ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية استعراضية، والغرض منها هو إظهار من هو الرئيس في «كييف».

وأشار بوشيلين في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى وصول أحد مهندسي «الانقلاب المسلح» عام 2014 إلى «كييف»، مشددا على أنّ زيارة الرئيس الأمريكي تهدف إلى إقناع الشعب الأوكراني، بمواصلة التضحية بأنفسهم من أجل مصالح «واشنطن».

والجمعة المقبل، من المتوقع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة جدا، قرارا سيشكل دعوة لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

لوكاشينكو: بيلاروسيا بحاجة إلى تشكيل وحدات شبه عسكرية في كل بلدة

وفي بيلاروسيا، قال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، إنّ «مينسك» ستشكل قوة دفاع إقليمية جديدة على وقع الأزمة الأوكرانية، مضيفا خلال اجتماع مع مسؤولين، أنّ بلاده بحاجة إلى تشكيل وحدات شبه عسكرية في كل بلدة أو قرية لتكون بمثابة دفاع إقليمي لاستكمال جيش البلاد البالغ قوامه 45 ألف جندي حال حدوث عدوان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، أشار وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إلى أنّ بلاده ستشكل قوة يبلغ قوامها 150 ألف متطوع سيتم تزويدهم بالسلاح مع احتفاظهم بوظائفهم المدنية.

وفي وقت سابق، تعهدت أكثر من 30 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بدعم أي حظر على مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروسيا في الفعاليات الرياضية الدولية، وفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية في بيان.

من جانبه، أعاد «مجلس الأمن الدولي»، جدولة اجتماع حول تفجيرات خطي أنابيب الغاز الروسي «السيل الشمالي 1 و2» على أن تعقد اليوم الثلاثاء، الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي «10:00 مساء بتوقيت القاهرة».