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مراسم استقبال رسمية لرئيس أوزبكستان في قصر الاتحادية

كتب:

محمد أبو عمرة
12:17 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس أوزبكستان

الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس أوزبكستان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، في قصر الاتحادية.

عزف السلام الوطني للبلدين

وجرت مراسم استقبال رسمية لرئيس أوزبكستان، إذ عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

جلسة مباحثات بين السيسي و«ميرضيائيف»

ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي و«ميرضيائيف» جلسة مباحثات بينهما لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل رئيس أوزبكستان أمس بمطار القاهرة.

 

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