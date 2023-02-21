«التعليم» تعلن المحذوف من العلوم لـ3 صفوف بـ«الابتدائية» الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات الاطلاع والتعليم الذاتي لمادة العلوم للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدة أنّ كل الأسئلة التي تندرج تحت الأجزاء الخاصة للاطلاع لا تدرج ضمن الامتحانات الشهرية أو أخر العام.

الصف الرابع الابتدائي

الوحدة الثالثة : المفهوم الثاني (عن الوقود) نشاط (11) حلل كعالم - التلوث وحرق الوقود الحفري 38، 93.

- المفهوم الثالث (مصادر الطاقة المتجددة) نشاط (4) لاحظ كعالم - الطاقة الشمسية.

الوحدة الرابعة: المفهوم الأول (تفتت الصخور وتحركها) نشاط (5) لاحظ كعالم - ما المقصود بالتجوية 97، نشاط (8) ابحث كعالم ،البحث العملي تصميم 102، ونموذج التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكية (103 .104.105)، نشاط (10) قيم كعالم - التجوية 106، نشاط (13) قيم كعالم أدلة التغير 111/112.

المفهوم الثاني (تغير مظاهر سطح الأرض )

- نشاط (4) ابحث كعالم - البحث العملي مظاهر السطح في بينتك 123 و124 و125.

- نشاط (5) لاحظ كعالم وجولة بصرية 127- 126.

- نشاط (8) حال كعالم - تكون الدلتا 132-133.

- نشاط (10) ابحث كعالم والبحث العملى تحولات الرمال (136- 137- 138).

- نشاط (12) قيم كعالم - وصف التضاريس (143 -142).

الصف الخامس الابتدائي

الوحدة الثالثة:

المفهوم الثاني ( الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض) نشاط (7) ابحث كعالم البحث العملي وتوقعات بشأن مستجمعات المياه 40،41 و42 و43.

- نشاط (8) حال كعالم - الحفاظ على الموارد ، وحمايتها واستدامتها 45/44.

- نشاط (12) حلل كعالم مهندسو معالجة مياه الصرف الصحي 56 و75.

الوحدة الرابعة :

المفهوم الأول: نشاط ( 8 ) ابحث كعالم والبحث العملي ما المقصود بمصطلح السقوط ؟ 94 و95 و96.

- المفهوم الثاني :أنماط حركة الأجسام في السماء نشاط (5) حلل كعالم شروق الشمس 113 و114 و115.

- نشاط (10) ابحث كعالم - البحث العملي: أطوار القمر من أول ما المواد التي تحتاج إليها (آخر صفحة 124)

- نشاط (14) التطبيق العملي حلل كعالم مسئولو العرض في القبة والسماوية والنجوم 132-133-134-135.