«التعليم»: منافذ لبيع منتجات المدارس الزراعية بأسعار مخفضة للمواطنين

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم منافذ بيع المنتجات الغذائية والزراعية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية للمواطنين في البيئة المحيطة بالمدارس، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بكل محافظة.

زيادة منتجات مدارس الثانوية الفنية الزراعية

كما وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدوري، بزيادة الإنتاج والكميات المعروضة من السلع خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أنّ هذا التوجيه جاء في ضوء ما لمسناه خلال زيارة المدارس الفنية بمحافظة البحيرة من المشاركة الفعالة للمدارس الثانوية الفنية الزراعية بالمحافظة، في توفير منتجات تتمثل في منتجات الألبان، والصناعات الغذائية، والعجائن والمخبوزات، ومنتجات الخضر من الصوب الزراعية للمواطنين في الأماكن المحيطة بتلك المدرسة.