قرار عاجل من «التعليم» بشأن مجموعات الدعم المدرسي

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا للمديريات التعليمية، بشأن مجموعات الدعم المدرسية لجميع الصفوف بالمدارس والحد الأدنى للمجموعات.

النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك لمجموعات الدعم

وشدد وزير التعليم، في الكتاب الدوري، على التزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1-2-2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

كما وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.