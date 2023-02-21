التعليم تعلن محذوفات الكيمياء والأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتي بمنهج الكيمياء والأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أنّ كل الأسئلة التي تندرج تحت الأجزاء الخاصة للإطلاع لا تدرج ضمن الامتحانات الشهرية أو أخر العام.

أحياء الصف الأول الثانوي

- الجزء المخصص للإطلاع هو مملكة الحيوان من بداية شعبة المسميات حتى شعبة شوكيات الجلد من الصفحة 115 حتى 120.

أحياء الصف الثاني الثانوي

- الجزء المخصص للإطلاع هو الانتحاء الأرضي والمائي صفحة 90 و91، ومن بداية الجهاز العصبي الذاتي حتى بعض تأثيرات الجهاز العصبي الذاتي من 106 حتى الصفحة 108.

مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي

- الأجزاء المخصصة للإطلاع من الصفحة 123 و124 المجموع الجبري الثابت للحرارة، ونواة الذرة، والجسيمات، الاستخدامات السلمية للإشعاع صفحة 153 وأيضا الآثار الضارة للإشعاع 124.

مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي

- الأجزاء المخصصة للإطلاع الدور الكيمياء الحيوية للصوديوم، والدور الكيمياء الحيوي للبوتاسيوم والأمونيا وصناعة الأسمدة، وبعض الملاحظات على الأسمدة الشائعة، وحصص النيتريك، والتحضير والخواص والكشف عن أيون النترات، وكيف تميز بين أملاح النترات والنيتريت.