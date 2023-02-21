«البيت الأبيض» في أول تعليق على خطاب بوتين: معاد للغرب

نددت واشنطن في أول تعليق لها على الخطاب الذى ألقاه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الاتحادية الروسية، واصفة إياه بأنه مُعادٍ للغرب وسخيف، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال الرئيس السوري فى خطابه، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها مئات القواعد العسكرية حول العالم ونسفت السلام، منوها إلى أنّ حلف شمال الأطلسي «الناتو» توسع إلى حدود روسيا ونشر قواعد عسكرية بالقرب من بلادنا.

بوتين: الناتو توسع إلى حدود روسيا

وأعلن بوتين أنّ بلاده كانت صريحة وحاولت البحث عن حل سلمي لكن أوكرانيا خدعتنا، مؤكدًا أنّ أوروبا في حاجة إلى أمن «غير مجزأ» مرددًا «الرد كان سلبيًا للغاية».

بوتين: روسيا تدافع بقوة عن عالم متعدد الأقطاب

وأوضح بوتين أنّ روسيا تدافع بقوة ليس عن مصالحها فقط، وإنما عن عالم متعدد الأقطاب، لافتًا إلى أن أوكرانيا تواصل شن هجمات على دونباس.

وفى الوقت الذي يلقى فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خطابه السنوي، يجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارة إلى بولندا بعد زيارة قصيرة ومفاجئة إلى أوكرانيا أمس.