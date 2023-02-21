فوائد الأفوكادو للجسم والبشرة.. تحتوي على فيتامينات متنوعة

تعد فاكهة الأفوكادو من أفضل الفواكه التي يغفل عنها الكثير من الأشخاص، كما أنها مفيدة لصحة المرأة الحامل، كونها مصدرا للدهون غير الضارة، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تضاف إلى أكثر من وجبة، أو يمكن تناولها بأكثر من طريقة.

كما أن هناك العديد من الفوائد لفاكهة الأفوكادو التي يمكن أن تعود على جسم الإنسان ووظائفه الحيوية، إذا حرص الشخص على تناولها بشكل منتظم وثابت خلال النظام الغذائي الخاص به، مع مراعاة عدم الإفراط في تناولها.

وتستعرض «الوطن» أهم فوائد الأفوكادو وأفضل طرق الاستفادة منها لصحة الجسم، وللبشرة أيضا كونها تحتوي على الكثير من الفيتامينات المختلفة، بينها فيتامين «سي».

فوائد الأفوكادو لكامل الجسم

أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن الأفوكادو يحتوي على الكثير من الفوائد التي تحقق الصحة الكاملة للجسم وأبرزها أنها تقلل فرص الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب.

ووفقا لدراسة حديثة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، بحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز»، فإن الأشخاص الذين يتناولوا وجبتين من الأفوكادو أسبوعيا تكون نسب إصابتهم بأمراض القلب أقل بنسبة تصل إلى 15% دون غيرهم.

كما كشفت دراسة في مجلة التغذية الأمريكية، أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو أقل عرضة للإصابة ببكتريا الأمعاء، لأنه يحافظ على تركيز بكتيريا الأمعاء المفيدة فقط.

ويعد أحد أهم فوائد تناول الأفوكادو هو أنه يحمي الجسم من الإصابة بالسرطانات المختلفة، ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة «بيولجيا السرطان»، يحافظ على صحة الفم، ويقلل من فرص إصابته بالسرطان.

فوائد الأفوكادو للريجيم

الأفوكادو تحتوي على الكثير من الفوائد المتعددة التي تساهم في الحفاظ على طاقة الجسم، الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة أفضل الطرق لخسارة الوزن بسهولة، ودون اللجوء إلى العمليات الجراحية، ويأتي هنا دور الأفوكادو في إنقاص الوزن.

وأظهرت دراسة نشرتها مجلة «Journal of Nutrition»، بحسب ما نشرعه موقع «العربية»، أن حبة واحدة من الأفوكادو تسهل من عملية خسارة دهون البطن عند الكثير من النساء وهي مشكاة تواجهن دائما.

وذكر مؤلف الدراسة البروفيسور نيمان خان، إن الأساس من الدراسة التي أجراها، لم يكن إنقاص الوزن، وأنما معرفة ما يمكن للأفوكادو في تخزين الطعام في الجسم.

فوائد الأفوكادو للعظام

لا تقتصر أهمية فوائد الأفوكادو على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وإنما أيضا تساهم في الحفاظ على صحة العظام من تعرضها للهشاشة، وذكر الموقع الطبي الأمريكي «Health» أن زيوت الأفوكادو يساهم في التقليل من آلام المفاصل والالتهابات والجروح.

فوائد الأفوكادو للشعر

وتحتوي فاكهة الأفوكادو على الكثير من الزيوت المفيدة لصحة الشعر، كما أنه يساعد على ترطيب الشعر، إذا اتبع الشخص بعض الوصفات الطبيعية، يمكن أن يساعده ذلك على التقليل من الجفاف، كما أنه يساهم في نمو الشعر خلال فترات قليلة، لاحتوائه على فيتامين «ب» وفيتامين «هـ».

فوائد الأفوكادو للحامل

وذكر موقع «Health» أن تناول المرأة الحامل، للأفوكادو يساعد على نمو الجنين، إذ أنه يحتوي على فيتامين حمض الفوليك، والذي بدوره يحافظ على القلب من الإصابة بالسكتات القلبية، ويقلل من فرصة تشوه أعضاء الأجنة.

فوائد الأفوكادو للأطفال

هناك الكثير من الأطفال يعانون من مشاكل السمنة، وتشعر الأم بالقلق حينما يصعب إنقاص وزن طفلها بسهولة، ويعد تناول الأفوكادو أحد أهم الطرق الآمنة لتقليل الوزن بطريقة صحية.

وأوضح بعض الأطباء من جامعات ولاية بنسلفانيا، حسب موقع «ميديكل نيوز توديه» الصحي، أن تناول حبة من الأفوكادو لـ6 أشهر متواصلة، يسهل من عملية إنقاص الوزن، إذ أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم.