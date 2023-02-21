أوزبكستان أرض الفرص وكنز آسيا الوسطى.. نقطة الاتصال بين الشرق والغرب

تعد أوزبكستان من الدول الهامة في منطقة آسيا الوسطى، وتقع على الحدود التجارية والاستراتيجية بين آسيا وأوروبا، وشهدت الدولة نموًا اقتصاديًا كبيرًا بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، وذاعت قناة «النيل للأخبار» تقريرًا عن دولة أوزبكستان أشارت فيه إلى أن أوزبكستان أرض الفرص وكنز آسيا الوسطى، إذ تذخر بالطبيعة الخلابة وآثارها التاريخية وتقدمها نحو المستقبل بخطوات مدروسة، لذا أصبحت اليوم محط إعجاب العالم أجمع.

تقع بمنتصف قارة اسيا

وأضاف التقرير، أن جمهورية أوزبكستان تقع في منتصف قارة آسيا بمساحة 447.400 كيلو متر مربع، ويشاركها الحدود كلًا من كازخستان من الشمال والغرب وأفغنستان وتركمستان من الجنوب، أما من جهة الشرق فتحدها كردستان وداغستان.

أكبر دول آسيا الوسطى من حيث تعداد السكان

وأوضح أن أوزبكستان تعد من أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، ويقدر عدد سكانها بـ 34.9 مليون نسمة، يتحدث معظمهم اللغة الأوزبكية وهي اللغة الرسمية للبلاد، وعاصمتها طشقند.

موقع أوزبكستان الاستراتيجي في قلب الأوروآسيوية

وأشار إلى أن موقع أوزبكستان الاستراتيجي في قلب الأوروآسيوية أتاح لها لعب دور أساسي بالنظام العابر للقارات لطرق الحرير الكبرى التي وضعت على لائحة التراث العالمي بعام 2014، حيث ساهمت في بناء الاتصال بين الشرق والغرب عبر أراضي أوزبكستان من خلال عدة نقاط أبرزها طشقند وسمرقند