عماد الدين حسين لـ«القاهرة الإخبارية»: الخليج كان حاسما في صد هجمات الغرب عن مصر بعد ثورة يونيو

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الخليجية مرت بفترة صعبة قبل عام 1970 أثناء ظل الصراع في دولة اليمن، لكن بعد حرب أكتوبر 1973، والموقف الخليجي، خاصة السعودي والإماراتي والكويتي، بوقف تصدير النفط إلى الدول الغربية المتضامنة مع إسرائيل، ثم المساعدات العسكرية التي وصلت إلى وجود قوات خليجية حاربت مع القوات المصرية والسورية في حرب أكتوبر كان لها أثر كبير للغاية في دعم وتقوية العلاقات.

العلاقات المصرية الخليجية

وأضاف «حسين»، خلال تصريحات ببرنامج «الشرق الأوسط»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية أميمة تمام، أن العلاقات المصرية الخليجية بصورة عامة طيبة، باستثناء بعض الفترات القليلة، إذ تحاول بعض القوى الظلامية التأثير عليها، وبعد ثورة 30 يونيو كان الموقف الخليجي، خاصةً السعودي والإماراتي، حاسما ومهما جدا في صد هجمات شديدة من الغرب وأمريكا تحت إدارة باراك أوباما.

الموقف السعودي بعد ثورة يونيو

وتابع أن الموقف السعودي كان حاسما، وكذا الموقف الإماراتي، الذي نصّ على عدم السماح للحسابات السياسية بالتواجد على الساحة، وأعقب هذا الموقف مساعدات مالية وسياسية متنوعة باستمرار.