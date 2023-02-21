وزير النقل يكشف مواعيد تشغيل المحطات الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّه سيتم تشغيل محطة القيادة الاستراتيجية للقطار الكهربائي الخفيف في أبريل المقبل، وفي نهاية العام سيتم الانتهاء من محطة العاصمة المركزية، وفي الربع الأول من العام المقبل سيتم الانتهاء من محطة العاشر من رمضان.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّه جرى تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة ودون رسوم لجذب أصحاب السيارات لاستخدام وسائل النقل العامة.

وأكد أنّه سيتم تحويل هذه الأماكن لجراجات متعددة الطوابق، حتى يتفاعل المواطنون أكثر مع النقل الأخضر الجماعي، لافتا إلى أنّ القطار الكهربائي الخفيف سريع ومتطور، وتزايد عدد الركاب بداية من الأسبوع الثاني من تشغيله.

وأشار إلى أنّ أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف تقريبًا أقل من 50% من التكلفة الفعلية، موضحًا أنّ ارتفاعها يتوقف على نسبة الإشغال والإقبال، كما أنّ وسائل النقل الجديدة عرض وطلب ومدعوم من خدمات استثمارية وتجارية يتم تنفيذها حاليًا.