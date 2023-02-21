قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الامتحانات الشهرية لصفوف النقل

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

اختبارات شهر مارس وأبريل على مستوى المدرسة

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال الكتاب الدوري، على أنّه يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

وكانت وزارة التربية والتعليم، كشفت عن موعد امتحانات الشهر لصفوف النقل، إذ يتمّ إجراء امتحانات النقل لفبراير خلال الأسبوع الأول من مارس في منهج شهر فبراير، والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر أبريل في منهج شهر مارس وأول أبريل.