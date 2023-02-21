وزير النقل: تشغيل المونوريل تجريبيًا في أكتوبر المقبل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّه سيتم تشغيل المونوريل بشكل تجريبي خلال أكتوبر المقبل، على أن يعمل فعليا في 2024، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الارتقاء بقطاعات النقل سواء لنقل الركاب أو البضائع، وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للركاب ووسائل النقل.

خطة النقل للعاصمة الإدارية

وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ خطة النقل للعاصمة الإدارية، اشتملت على تنظيم وسائل النقل الجماعي، للحد من الزحام المروري واستهلاك الوقود، مؤكدًا أنّ نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية، يعني النقل إلى عصر جديد وفكر جديد للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير النقل أنّ النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، يوفر الوقود والوقت ويقلل الزحام المروري، وهو ما تعمل عليه وزارة النقل.