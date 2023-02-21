وزير الإنتاج الحربي يتفقد جناح أوزباكستان في «IDEX 2023»

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على زيارة جناح جمهورية أوزباكستان، خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع الدولي السادس عشر «IDEX 2023» والمقام بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض والذى يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة أبو ظبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأوضح الوزير محمد صلاح، خلال تفقد الجناح الأوزبكي، أنَّ الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الأوزبكية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية وكذلك بحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع أوزباكستان في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية زيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف الأولى لمصر والتي ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، موضحًا أنَّ مصر تعتبر من أهم الدول الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي، لشرح ممثلي الشركات الأوزباكستانية حول مواصفات المنتجات المختلفة التي تشارك بها هذه الشركات بالمعرض، كما استعرض الوزير محمد صلاح، أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة، كما تمّ مناقشة المجالات المختلفة التي من المقترح أن يتم التعاون المشترك بشأنها خلال الفترة المقبلة.