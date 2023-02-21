الصين تطرح مبادرة جديدة لحل النزاعات وتعزيز السلام العالمي

أعلن وزير خارجية الصين، تشين جانج، عن مبادرة جديدة للأمن العالمي بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للنزاعات الدولية، وتحسين حوكمة الأمن العالمي، وتشجيع الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المزيد من الاستقرار واليقين في عصر متقلب ومتغير، وتعزيز السلام الدائم والتنمية في العالم.

وذكر تقرير حول المبادرة وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم، أنّ المبادرة ترتكز على الالتزام برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام واحترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووضع في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد والتزام بالحل السلمي للخلافات من خلال الحوار والتشاور والحفاظ على الأمن في كل من المجالات التقليدية وغير التقليدية.

وأكد التقرير استعداد الصين لدعم تعاون أمني ثنائي ومتعدد الأطراف مع جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار مبادرة الأمن العالمي، مضيفا أنّ بكين ستعمل على المشاركة بنشاط في صياغة برنامج جديد للسلام والاقتراحات الأخرى الواردة في جدول الأعمال المشترك، ودعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز منع الصراع والتسخير الكامل لهيكل بناء السلام لمساعدة الدول في مرحلة ما بعد الصراع في بناء السلام.

وأفاد بأنّ بكين ستدعم الأمم المتحدة في تعزيز القدرة على تنفيذ تفويض حفظ السلام، والتمسك بالمبادئ الثلاثة «موافقة الأطراف، والحياد، وعدم استخدام القوة إلا في الدفاع عن النفس والدفاع عن التفويض» لعمليات حفظ السلام، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية، واتباع نهج شامل لمعالجة الأعراض والأسباب الجذرية للنزاعات.

تعزيز التنسيق والتفاعل السليم بين الدول الكبرى

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق والتفاعل السليم بين الدول الكبرى وبناء علاقة دولة رئيسية تتميز بالتعايش السلمي والاستقرار الشامل والتنمية المتوازنة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجماع بأنّه لا يمكن الانتصار في حروب نووية وعدم خوضها أبدا والامتثال للبيان المشترك الصادر في يناير عام 2022 بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباقات التسلح الصادر عن قادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية.

أهمية التنفيذ الكامل لقرار تعزيز التعاون الدولي

وأضاف التقرير أنّ المبادرة تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لقرار تعزيز التعاون الدولي بشأن الاستخدامات السلمية في سياق الأمن الدولي الذي اعتمدته الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك أهمية تنفيذ الاقتراح المكون من خمس نقاط بشأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط .

وشددت المبادرة على أهمية دعم وتحسين آلية وهيكلة التعاون الأمني الإقليمي التي تركز على منظمة الآسيان، والالتزام بطريقة الآسيان لبناء توافق الآراء واستيعاب مستوى ارتياح لكل طرف من أجل زيادة تعزيز الحوار الأمني والتعاون بين دول المنطقة.