إعلان أسماء الفائزين بمنح جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين في 6 كليات

أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة لدراسة المتقدمين للحصول على منح مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2022 بقيمة 2 مليون جنيه من صندوق الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، قد انتهت من إعلان أسماء الفائزين.

اختبارات شخصية للفائزين

وأوضح «الغندور»، أن اللجنة أجرت اختبارات شخصية للفائزين ودراسة أبحاثهم بدقة وعناية شديدتين، حيث فازت المشروعات البحثية المقدمة من كليات الطب والصيلة وطب الأسنان والهندسة والعلوم والزراعة.

وأشار إلى التنسيق مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية للإعلان عن تقديم منحة أخرى لدعم الباحثين، نظراً لدورها الهام في دعم البحوث التطبيقية والإبتكارية، ودعم المجتمع البحثي في الجامعة وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوي البحثي للدارسين وإكسابهم الخبرات المختلفة.

وأضاف أن الجامعة تستهدف دعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دولياً، لخلق روح من التنافس العلمي بين باحثي جامعة الإسكندرية، فضلاً عن تشجيعهم على زيادة إنتاجهم من الأبحاث العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع المصري.

إتفاقية التعاون مع جامعة «كوت داروز»

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كوت دازور في فرنسا، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة ولاية طشقند للدراسات الشرقية بأوزباكستان، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة البريمي بسلطنة عمان، والإتفاقية الإطارية بين جامعة الإسكندرية وجامعة بواتيه بفرنسا، وإتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.