جامعة الإسكندرية: منح فرصة ثانية للطالب المصاب بكورونا لدخول الامتحان

ناقش مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب الرئيس لشؤون التعليم والطلاب، استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2020، حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية بناء على الأوضاع الصحية في حقبة كورونا، وأبرزها منح فرصة ثانية للطالب المصاب بكورونا لدخول الامتحان.

ومن بين الإجراءات التي اعتمدها المجلس، السماح بالتحول إلى الدراسة عن بعد Online فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول، بما يتناسب مع كل كلية، وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح باستكمال المحتوى العلمي للمقررات بدون إخلال بالمنهج.

كما تم رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول، بحسب ما تعلنه كل كلية، مع إلغاء إمتحانات الشفوي، التى لم تجرى بعد وإضافة درجاتها للامتحان التحريري، أسوة بما تم العام الماضي.

كما ناقش المجلس، الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2021، بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة، من تباعد اجتماعي، واتخاذ ما يلزم من أعمال تطهير وتعقيم.

فيما تقرر انتهاء أعمال الامتحانات يوم 4 فبراير كآخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يُستثنى للكليات الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

كما ناقش المجلس، كيفية التعامل مع الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا «الاشتباه ـ التأكيد» وما يتبعها من عزل منزلي أو بمستشفيات العزل، وتقبل الأعذار وفقا للوائح والقوانين المنظمة، ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الامتحان.

كما استعرض الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، نتائج 34 زيارة، للوقوف على الملاحظات العامة لزيارات الدعم والمتابعة العملية التعليمية، وتقديم الدعم والاقتراحات للكليات.