الحكومة تعلن وسائل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية غدا

أعلنت وزارة النقل، أنّها ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا، في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض وسائل المواصلات الخاصة بانتقال الموظفين المتجهين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية

من المقرر أن يستعرض المؤتمر وسائل المواصلات المؤدية إلى العاصمة الإدارية ووسائل المواصلات داخل العاصمة الإدارية بحضور المختصين.

مشروع الأتوبيس الترددي السريع

وكشف تقرير رسمي، عن أبرز مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي، ومنها تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري BRT، من خلال إنشاء 49 محطة بدلا من تنفيذ الخط الخامس للمترو، واستكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 105,2 كم، وجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بطول 68.8 كيلومتر، حتى مدينة الفنون والثقافة والعاشر من رمضان، وجرى افتتاحها للجمهور بتاريخ 3-7-2022.

ومن ضمن المشروعات، جار تنفيذ المرحلة الثالثة جنوبا حتى المحطة المركزية التبادلية بطول 20.4 كم وشمالا حتى قلب مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلومترا، وتنفيذ مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» من محطة الاستاد حتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56,5 كم و22 محطة، وتنفيذ مونوريل غرب النيل «6 أكتوبر» من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترا و13 محطة.