التيار الإصلاحي يناقش توسيع العضوية وآلية المشاركة في الحوار الوطني

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر المكون من رؤساء أحزاب «الجيل الديمقراطي والإصلاح والنهضة والاتحاد ومصر القومي»، أن المجلس الرئاسي للتيار أصدر بيانه بعد اجتماعه الدوري في حزب الإصلاح والنهضة مساء أمس.

اجتماع التيار الإصلاحي

وقال رئيس حزب الجيل، أن المجلس الرئاسي للتيار أكد في بيانه أن تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية، باتت تتطلب تضافر كل الجهود الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني لحماية الشعب من موجات الغلاء الحالية ووقفها.

وأوضح «الشهابي»، أن المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر قرر في اجتماعه الدوري تكوين لجنة استشارية تضم نخبة من الشخصيات العامة الوطنية من الخبراء والمفكرين والمتخصصين؛ لإثراء أفكار وعمل التيار والاستفادة من الخبرات الوطنية الحقيقية لتقديم نموذج سياسي قائم على المشاركة والتعاون.

وأشار إلى مناقشة آليات وسبل انضمام الأحزاب السياسية والشخصيات العامة إلى التيار الإصلاحي الحر، وأهمية أن تكون تلك الشخصيات متفقة فكريا مع مبادئ التيار التي تم الإعلان عنها منذ تأسيسه.

التيار الإصلاحي يناقش آلية المشاركة في الحوار الوطني

وأضاف، أن المجلس الرئاسي للتيار قرر في اجتماعه عقد ندوة كل أسبوعين؛ لمناقشة الملفات والموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة فى القضايا التسعة عشر المنبثقة عن محاور الحوار الوطني مع المتخصصين والخبراء، فضلا عن عقد اجتماعات تنظيمية تجمع قيادات أحزاب التيار في المحافظات المختلفة لمناقشة القضايا العامة والمحلية وحل مشاكل الناس.

واستكمل «الشهابي»، أن المجلس الرئاسي للتيار، قرر المشاركة في كل القضايا التي طرحها مجلس أمناء الحوار الوطني في لجانه الفنية، ووافق على الأسماء والملفات التي سيشارك بها التيار الإصلاحي الحر في الحوار الوطني وعزمه المشاركة بورقة متكاملة في الملفات التسعة عشر وأيضًا الملفات الفرعية التي سيتم مناقشتها في الحوار الوطني.