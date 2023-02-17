رئيس حزب الجيل: القناة الوثائقية تعزز الهوية المصرية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن ظهور القناة الوثائقية في هذا الوقت تحديدا وفي ظل حروب الجيل الرابع والخامس التي يشنها أعداء الوطن، خطوة مهمة جدا، مضيفا: «أتوقع أن تكون متميزة وتقدم جرعة تاريخية وفنية وثقافية وسياسية ووطنية، ما يساعد في تعزيز الهوية الوطنية والعربية لدى المتلقي».

الشهابي: «الوثائقية» ستقدم جرعة تاريخية مؤثرة في كل الأجيال

ولفت الشهابي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه من المرجح أن تتمكن القناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة من جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الأعمار والثقافات، وعلل ذلك بأنها ستكون مرتبطة بالتاريخ المصري والعربي وربطه بالواقع، موضحا: «ستقدم الوثائقية جرعة تاريخية مؤثرة فى كل الأجيال وستنجح فى إبراز الهوية المصرية فى تنوعها وثرائها الثقافى والفنى والحضارى».

والجدير بالذكر أن انطلاق البث الأول للقناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيكون في يوم الأحد المقبل الموافق 19 من شهر فبراير الجاري وذلك في تمام الثامنة مساءً، ومن المقرر أن تعرض القناة أفلاما وثائقية في شتى المجالات المختلفة، بحيث تناسب كل الأذواق.

القناة الوثائقية تبث برومو جديدا

كما بثت الشركة المتحدة «برومو» جديدا للقناة الوثائقية، الذي تطرق للعديد من الموضوعات التي من المقرر أن تتناولها الأفلام التي من المقرر عرضها على القناة، وتُبث القناة عبر تردد 12303، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي / H، وتتناول أفلامها مجالات متنوعة من أبرزها السياسة والاقتصاد وغيره.