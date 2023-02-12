رئيس حزب الجيل: حقوق الشعب الفلسطيني تمثل أولوية لدى الدولة المصرية

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر دعم فلسطين الذي عقد بجامعة الدول العربية تحت عنوان «القدس.. صمود وتنمية»، والتي أكد خلالها على دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.

حزب الجيل: القضية الفلسطينية أولوية لدى الدولة

وقال «الشهابي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر «القدس.. صمود وتنمية»، أكدت على أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، لاسيما مطالبه للمجتمع الدولي بدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 الذي يعد مطالبا عربيا كاملا من سنوات، والتي جاءت انطلاقا من دور مصر الريادي.

انتهاك حرمة الأراضي الفلسطينية

وتابع رئيس حزب الجيل: «كما أن كلمة الرئيس حملت دلالات عبارات رافضة لقرارات حكومة الاحتلال الأحادية والتي تتمثل في انتهاك حرمة الأراضي الفلسطينية والتعدي على حريات الشعب الفلسطيني مما يؤكد أن مصر لم ولن تتخاذل يوما عن دعم القضية الفلسطينية».

وكانت فعاليات مؤتمر دعم فلسطين تحت عنوان «القدس.. صمود وتنمية» قد انعقد صباح اليوم بجامعة الدول العربية بحضور ملوك رؤساء الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.