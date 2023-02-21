أطعمة تساهم في علاج فقر الدم.. احذر الوصول للمضاعفات الخطيرة

عدم وجود كميات كافية من خلايا الدم الحمراء، يؤدي لإصابة الفرد بمشكلة فقر الدم، لأن الخلايا هي المسئولة عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة، وفقر الدم حالة شائعة، ويبحث كثيرون عن علاج فقر الدم، للوصول إلى إمكانية التغلب على المعاناة الناتجة عنها وتقليل مضاعفاتها طبيعيًا، عن طريق تناول بعض الأطعمة والمشروبات.

وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، هو أكثر الأنواع انتشارًا، ويُعرف بانخفاض الهيموجلوبين أو أوالهيماتوكريت، ويُستخدم تحليل فقر الدم لتقييم مدى احتياج الفرد إلى الحديد، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من ثلث السكان في إقليم الشرق الأوسط، مصابون بفقر الدم، والنساء الحوامل والأطفال الصغار هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، والنساء الحوامل والأطفال الصغار الأكثر عرضة للخطر، فحوالي 50% من الحوامل و63% من الأطفال قبل سن الخامسة، لديهم فقر دم ناتج عن نقص الحديد.

قبل معرفة علاج فقر الدم.. ما أسبابه؟

هناك كثير من الأسباب, التي يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم، منها البواسير وقرحة المعدة ودوالي المريء وسرطان القولون والمعدة، والديدان، ووجود ألياف في الرحم، والتبرع بالدم بطريقة متكررة، وتناول المضادات الحيوية والمسكنات بطريقة مستمرة، وتناول الشاي بعد الأكل مباشرة، بحسب «CNN».

أنواع فقر الدم

1- فقر الدم الناجم عن نقص الحديد:

أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا، ويحدث نتيجة فقدان الدم، أو عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد، أو بسبب الظروف التي تؤثر على امتصاص الحديد من الأطعمة.

2- فقر الدم الخبيث:

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، بسبب انخفاض الفيتامينات، وهو نوع نادر من أنواع فقر الدم، ومن أعراضه ضعف العضلات وتضخم الكبد والنسيان.

3- فقر الدم الانحلالي:

يحدث فقر الدم الانحلالي عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء، بشكل أسرع مما تتكون، وأعراضه ألم في الجزء العلوي من البطن وقشعريرة.

أعراض فقر الدم

من أهم أعراض فقر الدم، التي تحتاج إلى البحث عن علاج فقر الدم، بحسب ما أوضحه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني لـ«الوطن»:

- الشعور بالصداع المستمر.

- الضعف العام الشديد المصاحب بالإعياء.

- برودة اليدين والقدمين.

- ضعف الشهية.

- نقص المناعة والإصابة بالإنفلونزا بشكل متكرر.

- كثرة النوم والحاجة إليه دائمًا.

- ضعف التركيز.

- مشكلات بالأعضاء الحيوية في القلب والرئة.

- ألم في المفاصل.

وبحسب موقع «verywellhealth»، تختلف العلامات والأعراض بشكل كبير بناءً على نوع وشدة فقر الدم، إذ يمكن أن تكون الرغبة في تناول المواد غير الغذائية وهشاشة الأظافر علامات على فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، ويمكن أن يحدث ضعف العضلات أو الوخز مع فقر الدم الخبيث.

مضاعفات عدم علاج فقر الدم

عدم علاج فقر الدم والاهتمام به، يجعل المُصاب أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى، إذ يؤثر على نقص الحديد وجهاز المناعة، وأيضًا يؤدي إلى خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين، مثل سرعة ضربات القلب وقصور في صحة القلب، حيث يصبح القلب غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم للجسم، والإصابة أيضًا بمضاعفات الحمل ومتلازمة تململ الساقين، بحسب موقع «NHS» الطبي.

علاج فقر الدم

يعتمد علاج فقر الدم، في المقام الأول والأخير، على سبب الإصابة به، بين تناول المكملات الغذائية المختلفة التي تفيد الجسم، والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، ويمكن الوقاية من المرض عن طريق اتباع نظام عذائي صحي جيد ومتنوع.

ويمكن علاج فقر الدم عن طريق تناول كثير من الأطعمة في المنزل، بحسب الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، وما يلي أبرز الأطعنة:

- العسل الأسود.

- السبانخ.

- اللحوم.

- الكبدة.

- العدس.

- المحار.

- حبوب القمح.

- صفار البيض.

- فول الصويا.

- بذور اليقطين.