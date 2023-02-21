أنيميا الفول تهدد صحة الأطفال.. 4 أعراض رئيسية وقائمة أطعمة ممنوعة

يعاني كثير من الأطفال، من ما يمسى بمرض أنيميا الفول، أحد أنواع الأنيميا التكسيرية، التي تحدث نتيجة خلل وراثي عند الطفل، وتعد من أكثر أمراض الحساسية ظهورا لدى الصغار، وتكون بمثابة اضطرابا وراثيا في خلايا الدم الحمراء.

وتؤدي خلايا الدم الحمراء دورا مهما في الجسم، كونها تساعد على نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء والأنسجة، إلى باقي أنحاء الجسم، ونستعرض أهم أسباب الإصابة بأنيميا الفول، وطرق علاجها، والوقاية منها.

أعراض أنيميا الفول

قال الدكتور محسن الألفي، استشاري طب الأطفال، في حوار سابق ببرنامج «الحكيم في بيتك» على فضائية «سي بي سي»، إن أبرز أعراض ومسببات لمرض أنيميا الفول تتمثل فما يلي:

- ظهور البول بلون داكن.

- تسارع ضربات القلب.

- اليرقان، ويمثل إصفرار الجلد وبياض العينين.

- الإصابة بالصفراء بالنسبة لحديثي الولادة، إذ أن 50% منهم يعانون من تلك الحالة من الأنيميا.

يشار إلى أن إصابة أحد أفراد العائلة بالمرض، مثل الأخوة أو أبناء العم والخالات، بالمرض يعد مؤشرا تحذيريا لفرص ظهور المرض لدى الأطفال، إذ أن السبب الأول في المرض العامل الوراثي.

أسباب أنيميا الفول

أوضح الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في لقاء تلفزيوني، أن الجسم يحتاج لمصادر طاقة متعددة، وكرات الدم الحمراء تحتاج لمصدرين للحصول على الطاقة، موضحا أن كرات الدم الحمراء، تحتاج بشكل أساسي وبنسبة 90% إلى الطاقة، من خلال تكسير الجلوكوز للخلية.

وأضاف «موافي»، أن العامل الوراثي، من أهم أسباب أنيميا الفول، بالإضافة إلى النقص الكبير في إنزيم معين، نتيجة وراثة الطفل للمرض من أمه، وينقل المرض للذكور من الأطفال عن طريق الأم.

وأشار إلى تناول الشخص المصاب لأي نوع من البقوليات كالفول، يمكن أن يسبب له أضرارا كبيرة، كالأنيميا الشديدة، ويضطر الشخص في هذه الحالة، إلى اللجوء لطبيب مختص في أسرع وقت، للحصول على عملية نقل دم بسبب الأنيميا.

وأكد «موافي»، أن المرض يختلف من طفل لآخر، إذ أن هناك بعض الأطفال، يتناولون الفول بعد سن البلوغ، دون الإصابة بأي أعراض، ونوع آخر يظل ممنوعا عنه تناول أي نوع من البقوليات.

ولفت إلى أن الشخص يمكن أن يرسل عينة من الدم، للخضوع للفحص الطبي، ومن خلالها يمكن التعرف على نسبة الإنزيم في الخلية، وفي حالة عدم وجود نسبة، يمنع الشخص من تناول أطعمة محددة كالفول.

الفخص الطبي والتشخيص

نوه أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية الفحص الطبي، وعمل التحاليل، للتعرف على نسبة الإنزيم في الخلية، والتأكد من الأطعمة المسموحة له، فإذا وجد الإنزيم نشطا، فيتناول كل الأطعمة دون الشعور بالقلق حينها.

ويقوم الطفل بعمل التحاليل الطبية، في المراحل الأولى من الشك بأنه مصابا بمرض أنيميا الفول، من خلال الخضوع للتحليل أولا، ليتأكد من الإصابة من عدمه، ثم يحلل مرة أخرى لمعرفة، نسبة الإنزيم في الدم.

ذكر «موافي» أن مرض أنيميا الفول، لا تصاب به النساء، وأنه خاص بالذكور فقط، موضحا أنه من الضروري على الآباء أن يكونوا على معرفة، إذا كان هناك أحد الذكور في العائلة مصابا بمرض أنيميا الفول، حتى لا يتناول الطفل الفول، ثم تحدث مضاعفات خطيرة، تهدد صحته وتصيبه بعديد من الأعراض الخطيرة.

قائمة ممنوعات لمرضى «أنيميا الفول»

شدد الدكتور محسن الألفي، على أن الشخص إذا تأكد من إصابته بمرض أنيميا الفول، فإن هناك بعض الأطعمة، يحذر عليه تناولها بأي شكل من الأشكال، منها:

الفول الحراتي.

الفول المدمس.

الطعمية أو «الفلافل».

فول الصويا.

وبالنسبة للأطعمة الأخرى يسمح بتناولها، وفقا لنسبة الإنزيم في الدم.

وينصح استشاري طب الأطفال، بضرورة التأكد من التاريخ المرضي للطفل، قبل جعله يبدأ في تناول الفول، وعمل تحاليل طبية قبل أن يتناول الطفل الفول، موضحا أن مرض أنيميا الفول يصاب به 10% فقط من الذكور، و1% من الإناث.