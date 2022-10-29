عمر خيرت يبدأ الفقرة الثانية من حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ«امتى الزمان يسمح»

بدأت منذ قليل، الفقرة الثانية لحفل الموسيقار عمر خيرت المقام بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

عمر خيرت يقدم موسيقى فيلم إعدام ميت

وصعد عمر خيرت على نغمات موسيقى الراحل محمد عبد الوهاب «امتى الزمان يسمح يا جميل»، واستكمل وصلته بتقديم موسيقى فيلم إعدام ميت.

ويقدم «خيرت» في الفاصل الثاني من الحفل، مجموعة كبيرة من المقطوعات الموسيقية؛ أبرزها قضية عم أحمد وفيها حاجة حلوة.

وقدم خيرت، خلال الفاصل الأول، أكثر من 10 مقطوعات موسيقية؛ أبرزها العاصفة وجيران الهنا ومسألة مبدأ وهي دي الحياة وغوايش، كما قدمت معه العازفة أميرة أحمد مقطوعة من مسلسل الداعية.

أصالة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ومن المقرر أن يختتم المهرجان فعالياته في الثالث من نوفمبر المقبل؛ بحفل غنائي كبير للفنانة أصالة نصري.

يذكر أنه شارك في المهرجان، مجموعة كبيرة من المطربين العرب أمثال راغب علامة وعاصي الحلاني وديانا حداد.