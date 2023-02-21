إطلاق مبادرة لدعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ونجوع المنيا

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان «كفالة زواج يتيمات»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة، لاستهداف دعم مئات الألاف من زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة المنيا، لإدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

إطلاق مبادرة كفالة زواج يتيمات

وأعلن ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن المبادرة جاءت تأكيداً على الاهتمام بهذه الشريحة، وتستهدف تلبية احتياجتهم، مؤكدأ أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدنى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية.

احتفالات زفاف جماعي

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المبادرة جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية بالمنيا ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، مؤكدأ أنه منذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج (19,893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1246) فتاة فى محافظة المنيا واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعى، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان.

وأشار «شعبان»، أن المواطنين يمكنهم دعم اليتيم بالتبرع لكفالة زواج يتيمات بمبلغ 7500 جنيه، أومبلغ 625 جنيها شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة زواج الفتيات اليتيمات ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الفتيات اليتيمات.

قافلة متكاملة في قرية معصرة ملوي

في سياق متصل، واصلت جامعة المنيا بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، تقديم الخدمات المتكاملة للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك باطلاق قوافل متكاملة لتلك القرى وتوفير عدد من الخدمات في المجال الطبي والتوعوي والبيطري؛ للمساهمة في توفير أكبر استفادة لأهالي القرية من خلال هذه القافلة.

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن القافلة استهدفت قرية المعصرة التابعة لمركز ملوي، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الادوية لـ 590 حالة مرضية من أهالي القرية في تخصصات (الأطفال - الباطنة - الرمد - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب)؛ بينما قدم فريق التمريض ندوات توعوية عن الأنيميا وتأثيرها على جسم الانسان، والإسعافات الأولية، إلى جانب ندوات أخرى تم تقديمها حول خطورة إلقاء المخلفات في المجاري المائية.