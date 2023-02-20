مصرع سيدة وإصابة شاب في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، حيث صدمتها سيارة ربع نقل أمام قرية شارونة في مركز مغاغةبشمال محافظة المنيا، كما أصيب شاب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة.

مصرع سيدة في حادث

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «6123 ن ب ر»، ربع نقل، بسيدة أثناء سيرها بالطريق الزراعي أمام قرية شاورنة بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع «ش. ك»، 48 عاما، ربة منزل، تقيم في مركز بني مزار.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السيارة وسائقها «ياسر ع» تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة شاب في حادث تصادم

كما تلقى مأمور قسم شرطة بندر المنيا، بلاغا باصطدام سيارة بدراجة نارية بسبب السرعة، في تقاطع شارع الحسيني مع ميدان عبد المنعم رياض الشرقي بمدينة المنيا، ما أسفر عن إصابة عبد اللطيف فضل عبد اللطيف، 25 عاما، ويقيم بقرية منشية الذهب بالوحدة المحلية لصفط الخمار في مركز المنيا، باشتباه كسر بالساق الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.