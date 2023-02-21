التحالف الوطني يطلق المرحلة الـ20 من قوافل «ستر وعافية» في المنيا

قالت داليا الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه جرى إطلاق المرحلة الـ20 قافلة «ستر وعافية» في قرية المعصرة بالمنيا، وتوابعها بمركز ملوي، وشارك فيها 14 كيانا تابعا للتحالف الوطني، مشيرًا إلى أن القوافل تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا متماشيًا مع جهود هذا التحالف.

قافلة «ستر وعافية» رقم 20 بالمنيا

وأضافت «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن قافلة «ستر وعافية» رقم 20 تتضمن حزمة متنوعة من الخدمات تشمل قافلة طبية بها العديد من التخصصات من أجل إجراء الكشف والعلاج والمتابعة مجانا، مثل قياس معدلات الضغط والسكر وعمل النظارات الطبية وتركيب الأجهزة التعويضية، فضلا عن إجراء حملات توعوية مثل التوعية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، علاوة على الكشف المبكر عن الأمراض وسرطان الثدي.

جهود قافلة «ستر وعافية»

وأشارت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن قافلة «ستر وعافية» تتضمن توزيع مواد غذائية ولحوم، إلى جانب عمل كرنفال للأطفال ومسرح العرائس، فضلا عن إقامة معرض للملابس بأسعار مخفضة، يأتي ذلك علاوة على دور القافلة في التمكين الاقتصادي للمواطنين عن طريق تمويل بعض المشروعات أو المساعدة في مشروعات أخرى، بالإضافة إلى فك كرب الغارمات وتقديم الرعاية البيطرية وترميم وتشطيب المنازل، إلى جانب توصيل المياه للمنازل التي تحتاج مياه شرب نظيفة ونشر ثقافة التطوع وتوسيع تلك الشريحة.