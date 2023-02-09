«الأورمان» تستكمل علاج غير القادرين من مرضى القلب والعيون بالفيوم

قرر مجلس إدارة جمعية الأورمان تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، استكمال نشاط الجمعية الطبي في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة، ومجانية تمامًا لمرضى العيون، والقلب، وعدد من التخصصات الأخرى.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

إجراء عمليات القلب والقسطرة

من ناحيته، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية تواصل تنفيذ مستهدفها الشهري لعلاج مرضى القلب بمحافظة الفيوم، حيث تستهدف خلال شهر فبراير إجراء عمليات القلب المفتوح، والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب في المحافظات المختلفة، وعلى أيدي نخبة من أفضل جراحي القلب في مصر والعالم، وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محليًا ودوليًا، وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

إجراء عمليات العيون المختلفة

وأشار شعبان إلى أنّه في مجال العيون، واصلت الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة الفيوم لشهر فبراير، من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون، وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء، وياج، وظفرة، ومياه زرقاء، وشبكية، وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيًا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تمامًا.

إجراء 2749 عملية قلب بالفيوم

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في الفيوم فى إنقاذ حياة أكثر من 2749 مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت في توقيع الكشف الطبي على نحو 65 ألفًا و856 مريض عيون، وإجراء عدد ما يقرب من 12543عملية عيون، وتوزيع عدد ما يقرب من 8895 نظارة طبية على غير القادرين.