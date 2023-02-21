«محلية النواب» تنعى النائب أحمد حتة: كان حريصا على مصالح دائرته

نعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، النائب أحمد عبدالمحسن حته، الذي وافته المنية اليوم، ووقفت اللجنة دقيقة حدادا على روحه خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الجيزة.

لجنة الإدارة المحلية

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «وصلنا خبر وفاة الزميل العزيز النائب أحمد حتة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته، كان نائبا نشيطا يحرص على مصالح أبناء دائرته وخدمتهم، وندعو الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».