«الداخلية» تضبط مسجل خطر بتهمة بيع وترويج العقاقير المخدرة والمهربة جمركيا

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بتروّيج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركياً وغير المصرح بتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً محل سكنه كمخزن لترويج تلك العقاقير.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (750 قرصا مخدرا لعقار الترامادول – 18 عبوة أدوية مهربة وغير مسجلة بإجمالي 3500 قرصا - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته، أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.