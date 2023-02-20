«الداخلية» تعلن بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 2023

عرض الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على «يوتيوب» فيديو بعنوان «بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ / 2023م».

وتقدمت فيه وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444 هجري الموافق 2023 ميلادية، وتعلن عن البدء في قبول تلقي طلبات الراغبين في أداء حج القرعة اعتبارا من الثلاثاء 21 فبراير 2023 وحتى الإثنين 6 مارس 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

وتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الالكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية على رقم 0227983000.

ضرورة تقديم شهادات تحركات

ويقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

وبالنسبة للمرافق فتراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ويستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة، وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والإسكان.

الإجراءات والاشتراطات

كما أن جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الالكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية