معلومات عن صوفي تيرنر في عيد ميلادها الـ 27

يحتفل جمهور الممثلة الإنجليزية صوفي تيرنر، اليوم، بعيد مولدها الـ 27، حيث ارتبط بها المشاهدين بسبب مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الهامة التي شاركت في بطولتها، من أبرزها شخصية «سانسا ستارك» التي قدمتها في الملحمة الدرامية الشهيرة «Game of Thrones»، بالإضافة إلى دورها في سلسلة «X-Men»، وفي عيد ميلادها نستعرض أبرز المعلومات عنها.

ولدت صوفي تيرنر في 21 فبراير 1996، في نورثهامبتون إنجلترا، لعائلة مكونة من 5 أشخاص تعمل والدتها معلمة في حضانة، بينما يعمل والدها في شركة توزيع منصات نقالة، بالإضافة إلى شقيقين أكبر منها، بالإضافة إلى شقيق توأم توفي في رحم والدتها، ووصفت الممثلة الشابة طفولتها بـ «السعيدة»، خلال حوار سابق لها مع «هوليوود ريبورتر»، قائلة: «كانت طفولتي ممتعة للغاية، كان لدينا خنازير وحظائر، وكنا نلعب في الوحل».

صوفي تيرنر قدمت أول أدوارها في الـ 14 من عمرها

قدمت صوفي تيرنر أول دور لها وهي في الـ 14 من عمرها في مسلسل «Game of Thrones»، وصبغت شعرها الأشقر بلون بني محمر من أجل الدور، وترشحت لعدد من الجوائز عن الدور الذي قدمته على مدار المواسم الثمانية من المسلسل، وفي عام 2013، وقدمت فيلمها السينمائي الأول في فيلم عنوان «Another Me»، استنادًا إلى رواية تحمل نفس الاسم من تأليف كاثرين ماكفيل، وقدمت بعدها مجموعة واسعة من الأعمال منها «X-Men: Apocalypse» و«Dark Phoenix» بالإضافة إلى «Do Revenge».

صوفي تيرنر تغير اسمها لـ صوفي جوناس بعد الزواج

بدأت صوفي تيرنر بمواعدة المغني الأمريكي جو جوناس في عام 2016، بعد زواجها في 2019، مصدر إلهام لأغنية «Hesitate»، التي كتبها جوناس كرسالة حب لها، لألبوم لم شمل فرقة «جوناس برذرز» بعنوان «Happiness Begins»، وغيرت تيرنر اسم عائلتها بشكل قانوني إلى جوناس، وانجبت منه ابنتان وُلدا في يوليو 2020 ويوليو 2022.