تفاصيل وفاة الممثلة الأمريكية آني ويرشينج بعد صراع مع السرطان

حالة من الحزن والصدمة تعيشها هوليوود بعد خبر وفاة الممثلة آني ويرشينج خلال الساعات الماضية، والتي يعرفها الجمهور بشخصية وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي رينيه ووكر في مسلسل «24»، التي رحلت عن عمر يناهز الـ45 عاما بعد معركة امتدت على مدار عامين مع مرض السرطان، وذلك وفقا لما أعلنه زوجها ستيفن فول لموقع «CNN» الإخباري.

وعبر زوج الممثلة الراحلة آني ويرشينج عن خسارته وأبناءه الثلاثة لها، في بيان صحفي، قائلا: «هناك فجوة ضخمة في روح العائلة اليوم، لكنها تركت لنا الأدوات اللازمة لملئ هذا الفراغ»، وتابع حديثه عنها: «وجدت الدهشة في أبسط لحظة، لم تكن بحاجة للموسيقى حتى ترقص وعلمتنا ألا ننتظر المغامرة ولكن نذهب للعثور عليها.. مازلت أسمع صوتك يرن في أذني أحبك يا عائلتي الصغيرة».

جمع 45 ألف دولار لعائلة الممثلة آني ويرشينج بعد وفاتها

وبعد وفاة الممثلة آني ويرشينج تم إنشاء حملة «Go Fund Me» لجمع الأموال لعائلتها، وصلت إلى أكثر من 45.000 دولار في ثلاث ساعات فقط، وشارك فيها العديد من الأشخاص الذين عملوا مع «ويرشينج»، من بينهم أليكسي هاولي كاتب ومننتج مسلسل «The Rookie»، وجولي بليك كاتبة ومخرجة مسلسل «The Vampire Diaries»، بالإضافة إلى المخرج الإبداعي لـ«The Last of Us» نيل دراكمان.

صناع الدراما ينعون آني ويرشينج

ونعى جون كاسار، مخرج ومنتج «24» الممثلة آني ويرشينج، قائلا «قلبي محطم إلى أجزاء أكثر مما أستطيع أن أحصيها، دخلت آني إلى عالمي بقلب مفتوح وابتسامة معدية وأصبحت آني أكثر من مجرد زميلة في العمل، فقد أصبحت صديقة حقيقية لي ولعائلتي ولكل فريق التمثيل وأعضاء الطاقم الذين عملوا معها».

ومن جانبه، قال نيل دراكمان في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «اكتشفت للتو أن صديقتي العزيزة آني ويرشينج توفيت، لقد فقدنا للتو فنانة وإنسانة جميلة.. قلبي محطم وصلواتي وأفكاري مع محبيها».