رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يبحث موقف أعمال ترميم المعاهد وتحليل نتائج الترم الأول

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعاً مع موجهي عموم ومديري المراحل التعليمية، لبحث موقف معاهد الإحلال والتجديد والمعاهد التي يوجد بها ترميمات، وفحص وتحليل نتائج الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الثلاثاء، بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور مديري إدارات الامتحانات والإدارة الهندسية والتنسيق والجودة والتوجيه الفني بالمنطقة.

مناقشة احتياجات معاهد الجودة

وتناول الاجتماع مناقشة احتياجات معاهد الجودة، والتوجيه بتذليل كافة العقبات التي تواجهها، وكذا المطالبة بعمل تحليل لنتائج طلاب المعاهد المعتمدة من الجودة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

خطة تحسين للمواد

كما تابع رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إحصائيات ونسب درجات الطلاب في كافة مواد امتحان الفصل الدراسي الأول، موجهاً بعمل تقارير شاملة حول هذه النتائج، وعمل خطة تحسين للمواد التي بها نسب تحصيل ضعيفة للطلاب، والخطوات الواجب اتخاذها لتحديد الخلل، ووضع خطة علاجية له، مطالباً إدارة التوجيه الفني بتولي الأمر.

تنشيط دور الموجه

وشدّد رئيس المنطقة خلال الاجتماع، على ضرورة تنشيط دور الموجه، وتفعيل دوره ومتابعة تواجده بالمعهد منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، كما حرص على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة كافة الإيجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد لبحثها وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.