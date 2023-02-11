منطقة كفر الشيخ الأزهرية تشارك في مبادرة «هنجملها» بزراعة 300 شجرة مثمرة

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، تسلم المنطقة عدد 300 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون، وذلك لزراعتها بالمنطقة ومعاهدها، ضمن مبادرة «هنجملها».

100 مليون شجرة

وبحسب بيان صادر عن المنطقة، فإن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي تقوم بها مؤسسة «هنجملها»، لزراعة الأشجار المثمرة، بهدف زيادة المساحات الخضراء، وتنمية الوعي البيئي، وزيادة الرقعة الخضراء فى كل بقاع مصر، وفقاً للخطة الموضوعة.

وذكر البيان، أن ذلك يتم بالتنسيق مع محمد عبد المجيد شتا، منسق مبادرة «هنجملها» بمحافظة كفر الشيخ، ومنطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وذلك وفقاً للبرتوكول المبرم بين مؤسسة «هنجملها» والأزهر الشريف.

المبادرة تستهدف شتى محافظات مصر

وأوضح بيان منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن مبادرة «هنجملها»، تهدف إلى بث روح الانتماء والوعي بين أطياف المجتمع المدني، وتفعيل دوره في المشاركة المجتمعية، كما أن المبادرة تستهدف شتى محافظات مصر.

جاء ‏ذلك فى حضور كلُ من: علاء أبو شنب، مسئول الإدارة الزراعية بالمنطقة، ومحمد عبد المجيد شتا، منسق مبادرة «هنجملها» بمحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اليوم، اجتماعا بموجهي عموم ومديرو المراحل التعليمية، لبحث آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة.

سد العجز في المعاهد الأزهرية

وتناول الاجتماع مناقشة أمور سد العجز، وترحيل الزيادات في تخصصات المُعلمين، وذلك ببحث عدد من الملفات بالمعاهد التي ظهر بها عجز مؤخراً في بعض التخصصات، من خلال التنسيق مع موجه عام المادة، ومسئولي إدارات التنسيق، والخطة والمنهج، والتوجيه الفني، والتواصل تليفونياً في الحال مع شيوخ هذه المعاهد لمناقشة الحلول وتوفير البديل على الفور.

خطة تحسين المواد

كما تابع رئيس المنطقة إحصائيات ونسب درجات الطلاب في كافة مواد امتحان الفصل الدراسي الأول، موجهاً بعمل خطة تحسين للمواد التي بها نسب تحصيل ضعيفة للطلاب، مطالباً إدارة التوجيه الفني بتولي الأمر مع موجهي هذه المواد التي تحتاج لطرح خطط تحسينية، وعرض تقارير مفصلة على فضيلته في أسرع وقت.

وشدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد خلال فترة الدراسة، كما حرص على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة كافة الإيجابيات، والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد، لبحثها، وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.

لا معوقات في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

وأكد رئيس المنطقة، أنه تابع بنفسه سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023، بمعاهد الفترتين على مستوى إدارات المنطقة، والتي انطلقت صباح اليوم، مؤكداً على انتظام سير العمل بها، وعدم وجود أي عائق بها.