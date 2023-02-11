رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يكرم الفائزين بمسابقة «الأزهري الصغير»

كرّم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، الأطفال الفائزين بمسابقة «الأزهري الصغير»، على مستوى المنطقة، التي تُشرف على تنظيمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، وجاء التكريم بتقديم شهادات التقدير للفائزين، وتوزيع المصاحف، وأجزاء من المصحف الشريف.

التقاط الصور التذكارية

وشهد التكريم وتوزيع الجوائز حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وسيرين حشيش، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، والدكتورة عليات فراج، موجه عام رياض الأطفال بالمنطقة، بالإضافة إلى حضور عددٌ من مُعلمي وموجهي رياض الأطفال، وجانباً من أولياء أمور الطلاب، وقد حرصوا جميعًا على التقاط الصور التذكارية برفقة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وخلال التكريم قدم رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، التهنئة للطلاب الفائزين وأولياء أمورهم، كما خص بالشكر مسئولي إدارة رياض الأطفال على الجهد الذي بُذل خلال فعاليات المسابقة.

مسابقة «الأزهري الصغير» بـ10 إدارات

ونُفذت مسابقة الأزهري الصغير على مستوى 10 إدارات تعليمية تابعة للمنطقة، وتم تصعيد 5 أطفال من كل إدارة تعليمية للتصفية النهائية على مستوى المنطقة اليوم، بحضور 60 طفلاً من جميع الإدارات، وتم تكريم جميع الأطفال المشاركين بتوزيع وأجزاء المصاحف.

وفي الأخير تم اختيار أفضل 10 أطفال على مستوى المنطقة، وتكريمهم بشهادات تقدير ومصاحف، وتم تصعيد الثلاث مراكز الأولى منهم للقاهرة للاشتراك بالتصفيات النهائية للمسابقة على مستوى الجمهورية، وهم: الطفلة زينب إسلام عبد الله، والطفلة رودينا محمود زكي، والطفل سلمان محمد صبحي، طلاب روضة معهد كفر الشيخ النموذجي.

وقام بتقييم الطلاب بالتصفية النهائية اليوم على مستوى المنطقة كلًّ من: الشيخ أحمد الشافعي، مدير التعليم النوعي بالمنطقة، والشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، والشيخ عبد الله محمد حتحوت، والشيخ هاني ممدوح شاهين، موجهي شئون القرآن بالمنطقة.